Memorial Carlo Ruvolo, quarta edizione del torneo di calcio dedicato al “gigante buono”

Sabato 28 aprile, a partire dalle ore 9, nella struttura sportiva de “Le Siepi” si svolgerà il quarto torneo di calcio in memoria del giovane Carlo Ruvolo.

Una giornata di sport per ricordare un giovane strappato alla vita troppo presto a causa di un incidente stradale per cui è stato condannato l'amico che quella notte si trovava al volante. Saranno circa 400 i bambini e i ragazzini che parteciperanno al quarto memorial “Carlo Ruvolo”, un torneo aperto a trenta squadre appartenenti a sei categorie (esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci).

Si inizierà alle 9 con un ricordo dei familiari e di padre Michele, mezz’ora dopo il fischio d’inizio. A organizzare la manifestazione sportiva il Monreale calcio e Attività sportive confederate con la collaborazione della Tecnonaval. Tra le società partecipanti Calcio Sicilia, Terzo tempo, Buonpastore, Ezio Roma, Castelvetrano e Arenella.

A settembre scorso è stata inaugurata al Molo del Bersagliere una palestra che porta il nome del giovane, grande appassionato di canottaggio Tre anni senza Carlo Ruvolo, alla Cala una palestra che porta il suo nome

„e unico selezionato per i campionati di Kiev per gareggiare con la nazionale ucraina. "Ambiva ad una carriera nella Guardia Costiera. Ha iniziato a nuotare ad appena due anni - racconta mamma Paola Ruvolo - e aveva raggiunto il brevetto di bagnino internazionale per laghi, fiumi, mari e piscine".“