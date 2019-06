Detriti e spazzatura a Zotta Beach, a pulire la costa di Sferracavallo sono i cittadini

Sabato 15 Giugno, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, un gruppo di liberi cittadini – stanchi delle parole di chi promette la pulizia della costa di Sferracavallo, ma in realtà non fa nulla – puliranno la spiaggia denominata “Zotta beach” da detriti, piatti rotti, mozziconi di sigarette, bottiglie e tanto altro. Un indecoroso danno ambientale per il quale i cittadini riuniti hanno deciso di scrivere la parola fine. Armati di sacchi, palette, rastrelli e guanti, senza simboli di partito, sigle sindacali o loghi di associazioni, in prossimità della bella stagione, si riuniranno per pulire la costa. L’invito è esteso a tutti i volenterosi che, stanchi di subire passivamente, si attiveranno per cambiare il pietoso stato di totale abbandono in cui versa un tratto di mare palermitano, meta di turisti, e locali, attratti dalle bellezze del borgo marinaro.