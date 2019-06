Pulizia della spiaggia di Mondello, l'appuntamento che mira a fare rete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Leo Club Unipa è uno dei Leo Clubs siciliani che fa parte del Lions International. Tra i vari progetti di cui ci occupiamo c’è anche il “Leo4green” che nello specifico si pone come obiettivo quello di educare la comunità alla cura del territorio avvicinando le persone a quest’ultimo attraverso attività a contatto con la natura nonché spiegando quali sono i rischi per il futuro se non si è attenti all’inquinamento, al risparmio delle risorse (energia, acqua, alberi), al riutilizzo di quanto prodotto (riciclo). A tal proposito, coerenti con il nostro motto “we serve”, abbiamo deciso di svolgere l’attività di pulizia della spiaggia di Mondello che si sa, in periodo estivo, diventa stra-colma di rifiuti a causa della noncuranza di gran parte dei bagnanti. Invitiamo a partecipare chiunque voglia aiutarci giorno 27 luglio. Per maggiori informazioni potete contattarci tramite le pagine Facebook e Instagram “Leo Club Unipa”.