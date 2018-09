"Puliamo il mondo", il volontariato ambientale si fa strada anche a Palermo

Puliamo il Mondo. Torna in tutta Italia e anche a Palermo (il 30 settembre) la grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata da Legambiente per liberare il territorio dai rifiuti abbandonati e costruire relazioni di comunità. Quest’anno la 26esima edizione è dedicata al tema dell’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi.

Il 30 settembre il Circolo Legambiente Mesogeo dà appuntamento alle ore 9:30 al porticciolo di Sant'Erasmo, Via Messina Marine a Palermo. Verranno distribuiti guanti e sacchi per raccogliere in modo differenziati i rifiuti spiaggiati nel breve tratto di costa nel porticciolo di Sant'Erasmo. Nella stessa giornata il Circolo Legambiente Giuseppe Giordano San Cipirello si riunisce alle ore 9 nell'area attrezzata “Scala u ferro” a San Giuseppe Jato.

Torna Puliamo il mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, per rimuovere i rifiuti abbandonati dagli spazi pubblici, dalle strade ai parchi e ai canali, con giovani, anziani, italiani e non, amministratori locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio. Tenendo insieme chi vuole salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo.

Questa campagna non è e non è mai stata solo una iniziativa di cura e di pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati. Dal 1993, anno della prima edizione italiana, a oggi, attraverso azioni di cittadinanza attiva, abbiamo promosso la vivibilità e la bellezza dei luoghi e raccontato quella Italia che si impegna e partecipa per fare comunità e costruire un mondo migliore. Gesti di vero e proprio impegno civile e sociale, che nel tempo si è allargato e consolidato anche a comprendere numerose attività con associazioni che si occupano di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche, gruppi scout e non solo.