Il mercato delle pulci si veste a festa, shopping ma anche arte per "Pulci pop market Natale"

Una grande festa di Natale voluta fortemente dai commercianti dello storico Mercato delle Pulci di Palermo e in programma per sabato 30 novembre. Sabato 30 novembre per tutto il giorno (dalle 10 alle 22) il tratto di strada che da corso Alberto Amedeo porta in via Papireto sarà chiuso al traffico e reso completamente pedonale e addobbato a festa. Durante tutto l'arco della giornata sarà animato da varie incursioni artistiche tra musica, spettacoli e laboratori per grandi e piccini.

Durante la giornata del "Pulci Pop Market Natale", tutte le botteghe di rigattieri, robivecchi e restauratori dell'antico Bazar di Palermo saranno aperte al pubblico, presenti anche gli artigiani Alab Palermo. L'iniziativa ha lo scopo di rilanciare lo storico mercato e di ricordare ai palermitani che ancora esiste quel mercato che ha visto tra i suoi avventori e clienti Enzo Sellerio e tantissimi appassionati di antiquariato di tutto il mondo.

Tutelare il patrimonio culturale che rappresenta il Mercato delle Pulci, l'antica piazza commerciale Domenico Peranni, dietro la Cattedrale di Palermo, significa non solo valorizzazione il percorso Arabo Normanno, ma ridare luce a un luogo di Palermo che racconta come l’arte di arrangiarsi abbia dato origine negli anni Sessanta alla passione per l’antiquariato, mutando il clima culturale di un'intera regione.

Sono molti gli obiettivi dell'associazione nata l'anno scorso per tutelare il mercato: mostre tematiche, l'inserimento di piazza Domenico Peranni nell'offerta turistica del capoluogo siciliano e il ripristino delle antiche strutture, celebri per essere state innalzate addosso ai tronchi degli alberi di Ippocastano e di Ficus, tutt'ora presenti all'interno delle botteghe, come strutture portanti e come parte di arredamento suggestivo del luogo.