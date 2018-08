Su Amazon sbarca "La mano manca", il thriller ad alto contenuto scientifico di Gagliano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È stato pubblicato oggi il libro "La mano manca" di Fabio Gagliano. Un thriller ad alto contenuto scientifico (per quanto ai confini della fantascienza) che si svolge nel corso di un importante congresso medico. Avvenimenti inspiegabili precedono un delitto d'onore, il comando della polizia municipale sembra essere vittima di una maledizione, durante lo svolgimento del congresso importanti relatori muoiono misteriosamente. Per la soluzione del caso sarà necessaria la collaborazione di poliziotti e scienziati.

Da settembre sarà presentato a Palermo e distribuito nelle librerie della città, ma intanto è possibile acquistarlo sul web tramite la piattaforma Amazon. Fabio Gagliano, nato a Palermo nel 1956, è medico presso una clinica universitaria e autore di molte pubblicazioni scientifiche. Collabora ed è fondatore dell’associazione culturale no profit Associazione libera network, che ha dato il via a una web radio, un giornale online "Radio Off" e una casa editrice Informazione libera. “La mano manca” è il suo terzo libro, dopo “La strana storia del tenente di cavalleria Barone Cutrera e del duca De Stefani Adda” e “A che serve guardare le nuvole”.