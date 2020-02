"The Barrett Era+Velvet Underground", le note degli Psychedaire al Cre.Zi.plus

Siamo nel 1965 quando Warhol e i Velvet Underground si incontrano al Cafè Bizarre nel Greenwich Village a New York. La band si era appena esibita ed era stata licenziata in tronco perché l’esibizione era stata considerata dagli organizzatori, troppo scandalosa e volgare. Al contrario, Warhol, spettatore di quello spettacolo, non può che rimanerne folgorato.

Gli Psychedaire propongono, ancora ospiti dell'affascinante atmosfera post-industrial del CRE.ZI.PLUS ai Cantieri Cuturali alla Zisa, una serata dedicata ai sogni e agli incubi di due fra le esperienze musicali più sperimentali e seminali della storia del Rock: quella dei primi Pink Floyd capitanati da Barrett (ma non mancheranno le incursioni nel repertorio solistico del Diamante Folle) e quella dei Velvet Underground di Lou Reed.

Per cuori (e orecchie) forti.

Appuntamento sabato 22 febbraio alle 22.30 al Cre.zi.plus ai Cantieri culturali alla Zisa con la musica coinvolgente degli Psychedaire.

[INGRESSO]

Botteghino del Cre.Zi.Plus: pad. 10 e 11 Cantieri Culturali alla Zisa

Ingresso + bicchiere di vino - € 10

Ingresso + cena - su prenotazione - 3341520175

START ore 22:30

{PSYCHEDAIRE}

Stefano Siragusa - Chitarra e voce

Marcello Castellucci- Basso e cori

Giuseppe Bertini - Tastiere e Voce

Diego Acquisto - Batteria e voce