"Zwischen den Stühlen", o meglio "Essere un insegnante" in un film al Goethe Institut

Martedì 26 febbraio alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa in via Paolo Gili, 4 (ingresso libero, versione originale con sottotitoli in italiano), proiezione del film Zwischen den Stühlen (Essere un insegnante).

Anna, Katja e Ralf affrontano la fase conclusiva del periodo di prova che li porterà a diventare insegnanti di ruolo. Una formazione pratica nel corso della quale sono nello stesso tempo insegnanti e allievi, valutatori e valutati, trovandosi così a interpretare un ruolo ancora incerto. Dall’esame dipenderà l’esito delle loro vite, e la formazione teorica seguita fino a quel momento si rivelerà ben diversa dalle esperienze pratiche a contatto con gli studenti. Il documentario di Jacob Schmidt, che ha ricevuto tra gli altri il premio del Goethe-Institut alla 59esima edizione del Dok Festival di Lipsia, permette di calarci nei panni degli insegnanti e di sperimentare con loro gioie e frustrazioni del mestiere più bello del mondo.