"Zootropolis" con Massimo Lopez e Diego Abatantuono, il film al Daedalum Sant'Aniano

Domenica 17 Novembre ore 16.00: "Zootropolis". Regia di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Un film con Massimo Lopez, Paolo Ruffini, Nicola Savino, Frank Matano, Diego Abatantuono. Cast completo Titolo originale: Zootopia. Genere Animazione - USA, 2016, durata 108 minuti.

l mondo animale è cambiato: non è più diviso in due fra docili prede e feroci predatori, ma armoniosamente coabitato da entrambi. Judy è una coniglietta dalle grandi ambizioni che sogna di diventare poliziotta, poiché le è stato insegnato che tutto è possibile in questo nuovo mondo. Nick è una volpe che vive di espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come ausiliaria del traffico. Toccherà a loro, inaspettatamente uniti, risolvere il mistero dei 14 animali scomparsi che tutta la città sta cercando e sventare i piani di chi vuole impossessarsi del potere locale, secondo l'atavico principio divide et impera.