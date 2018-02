"Yarapa", una scuola d'arte nella foresta pluviale del Perù: il film al Cervantes

Secondo appuntamento alla Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, sede dell’Instituto Cervantes per la rassegna “Mercoledì di cinema: Radici e ali”, programma a cura del Sole Luna Doc Film Festival. Il titolo della rassegna fa riferimento alla capacità degli esseri umani di avere aspirazioni e sogni sempre in bilico tra “radici” e “ali”.

A partire dalle 19, sarà proiettato il documentario in lingua spagnola con sottotitoli in italiano, Yarapa a school of art into the rain forest of Peru per la regia di Frank Provvedi (Francia/Barbados 2009). Yarapa è incentrato su una scuola d’arte chiamata “Nyi”, creata nel 2004 da Agustin Guzman, presidente della ONG Communidad Tawantinsuyu. L’idea di Agustin, che è uno sciamano, era quella di aiutare i giovani della comunità indiana dei Cocama, nel cuore della Foresta amazzonica, ad affrontare una forte crisi d’identità: scegliere tra la loro cultura ancestrale o l’esodo verso la città, Lima.

Questo progetto, che ambisce ad essere universale in quanto realizzabile in qualunque luogo, prende forma a Puerto Miguel, un remoto villaggio vicino al fiume Yarapa, in Perù. La domanda di fondo del progetto cinematografico e del suo autore è dunque “L’arte può educare le prossime generazioni per fronteggiare le sfide della globalizzazione?”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.