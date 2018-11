Bulgaria, tedeschi e una centrale idroelettrica: il film "Western" al Goethe Institut

"Western": proeizione martedì 20 novembre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4, Palermo. Ingresso libero per la versione originale con sottotitoli in italiano.

In una regione isolata della Bulgaria un gruppo di tedeschi sta lavorando alla costruzione di una centrale idroelettrica. Anche se i rapporti con gli abitanti del paese lì vicino sono complicati – in parte anche per le barriere linguistiche all’inizio difficili da superare – Meinhard riesce a fare amicizia con la gente del posto. Il collega Vincent, al contrario, segue i tentativi di avvicinamento con diffidenza gelosa. Con Western Valeska Grisebach racconta di lavoratori in un Paese straniero a partire da premesse opposte a quelle solite: qui sono i tedeschi ad essere gli stranieri e il superamento delle barriere non è per loro più semplice di quanto non lo sia per i colleghi che dall’estero arrivano in Germania.