"Verão Danado" di Pedro Cabeleira, il cinema portoghese sbarca al Rouge et Noir

Appuntamento con il cinema portoghese al Rouge et Noir, lunedì 12 novembre alle 20:30 con Verão Danado di Pedro Cabeleira.

L’estate di Chico comincia nella casa di campagna con i suoi nonni, all’ombra di un albero di limoni. Ma questa è solo una parentesi. La sua vita ormai è a Lisbona, dove si è laureato e dove dovrebbe cercare lavoro. Chico trascorre invece pomeriggi oziosi e infinite serate in giro per la città, con gli stupefacenti e la musica a creare atmosfere psichedeliche che rimandano eternamente l’arrivo dell’età adulta.

Poi una scarica di adrenalina. Lisbona che fa da sfondo a una gioventù alla deriva. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto unico 5 euro.