Tra il grano e il cielo, il genio di Van Gogh al cinema: il film all'Uci Palermo

Il 9 e il 10 aprile nella multisala del circuito Uci Cinemas Palermo torna La Grande Arte al Cinema con Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo, il nuovo film diretto da Giovanni Piscaglia, scritto da Matteo Moneta con la consulenza scientifica e la partecipazione di Marco Goldin e con la partecipazione straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi.

Il lungometraggio racconta Van Gogh attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese: Helene Kröller-Müller, la donna che ai primi del Novecentogiunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori, tra dipinti e disegni.

Van Gogh. Tra il grano e il cielo racconta l'unione spirituale di due persone che non si incontrarono mai ma che condivisero la stessa tensione verso l'assoluto e lo stesso universo interiore dominato dall'inquietudine, che entrambi hanno espresso attraverso una vera e propria mole di lettere: fonti storiche insostituibili ed elemento suggestivo che punteggia la narrazione del documentario. La colonna sonora originale del film è firmata dal compositore e pianista Remo Anzovino.

Ad accompagnare l'intero racconto è l'attrice Valeria Bruni Tedeschi, ripresa nella chiesa di Auvers-sur-Oise che Van Gogh dipinse qualche settimana prima di suicidarsi. L'occasione per raccontare l'intera parabola artistica di Van Gogh, e la collezione di Helene Kröller-Müller, è una mostra di eccezionale rilievo, Van Gogh. Tra il grano e il cielo, nella Basilica Palladiana di Vicenza, curata dallo storico dell'arte Marco Goldin, che raccoglie 40 dipinti e 85 disegni proventi dal Kröller-Müller Museum di Otterlo in Olanda, dove oggi è custodita l'eredità di Helene.

Al viaggio dentro la mostra, si affianca quello in alcuni dei luoghi più importanti per l'arte di Van Gogh: la chiesa di Nuenen, l'Accademia Reale di Belle arti di Bruxelles, le strade di Parigi e Auvers-sur-Oise, dove l’artista si recò negli ultimi settanta giorni della sua vita e fu accompagnato in questo percorso dal Dottor Gachet. Una serie di preziose riprese sono state realizzate a Otterlo nelle sale e nel parco del Kröller-Müller Museum, nei pressi di Amsterdam.

Il documentario propone inoltre gli interventi di alcuni autorevoli esperti: la storica dell’arte LisettePelsers, direttrice del Kröller-Müller Museum di Otterlo in Olanda; Leo Jansen, studioso che ha curato l'edizione critica delle lettere di Van Gogh; Sjraar van Heugten, storico dell'arte tra le maggiori autorità mondiali sul lavoro di Vincent van Gogh; la scrittrice e storica della cultura, Eva Rovers, autrice della biografia di Helene; Georges Mayer, professore onorario di Storia dell'arte all'Accademia Reale di Belle Arti di Bruxelles; lo scrittore e docente di Storia dell'arte all'Università Paris 8 Pascal Bonafoux.