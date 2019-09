"Van Gogh e il Giappone", dalla Provenza passando per Amsterdam: il film al Rouge et Noir

A inaugurare la nuova stagione de La grande arte al cinema - Nexo al Rouge et Noir, il 16, 17, 18 settembre sarà Van Gogh e il Giappone, diretto da David Bickerstaff: un viaggio tra le bellezze della Provenza, l’enigma del Giappone e le sale della mostra ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum di Amsterdam.

Grazie alle lettere dell’artista e alle testimonianze dei suoi contemporanei, questo commovente docufilm rivela l’affascinante storia del profondo legame tra Van Gogh e l’arte giapponese e il ruolo che l’arte di questo paese, mai visitato dall’artista, ebbe sul suo lavoro. Oltre a indagare la tendenza del japonisme, Van Gogh e il Giappone ci guiderà attraverso l’arte del calligrafo Tomoko Kawao e dell’artista performativo Tatsumi Orimoto per comprendere pienamente lo spirito dell’arte del Sol Levante.

Van Gogh lesse le descrizioni del Giappone e studiò attentamente le opere giapponesi, apprezzandone linee e purezza compositiva e facendone una fonte d’ispirazione imprescindibile per la sua pittura.

Il calendario

lunedì 16 settembre 20:30

martedì 17 settembre 16:00

mercoledì 18 settembre 22:30

Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzionati (che presenteranno tessera al botteghino) fai, feltrinelli, ibs, esselunga fidaty eventi speciali, ticketrestaurant, british concil e per chi presentera’ coupon rilasciati da enti convenzionati che aderiscono all’iniziativa de “la grande arte al cinema”. Prevendite al botteghino del cinema dalle 17:30 di sabato 14 settembre.