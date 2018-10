"Una squillo per l’ispettore Klute", il film in lingua originale al cinema Rouge et Noir

Da Hollywood alla Nouvelle Vague e dalla Nouvelle Vague alla New Hollywood: è questo il fecondo percorso tra le due sponde dell’oceano compiuto dal cinema negli anni d’oro della creatività. E Una squillo per l’ispettore Klute (Klute, 1971) di Alan J. Pakula, lunedì 5 novembre al Supercineclub del Rouge et Noir, in anticipo di calendario, ne è una dimostrazione chiarissima.

Cresciuto professionalmente negli anni sessanta, Pakula, con “Una squillo per l’ispettore Klute”, sua seconda regia, realizza un noir impeccabile, serrato ed elegante, che risente della lezione francese costruita a sua volta sull’amore per i classici americani polizieschi. L’attenzione di Pakula si sposta infatti dall’intreccio investigativo, predominante nella tradizione hollywoodiana, all’analisi profonda dei personaggi, dei loro sentimenti, della loro solitudine, qui esaltata anche dalla contrapposizione tra gli scenari della provincia statunitense e quelli della metropoli.

John Klute, placido detective della Pennsylvania, (un grande Donald Sutherland), viene incaricato di indagare sulla scomparsa, a New York, del collaboratore di un industriale. L’uomo di cui si sono perse le tracce, tra l’altro, è amico di famiglia dell’investigatore. Catapultato nella Grande Mela dalla sonnacchiosa campagna, Klute dovrà affrontare situazioni e intrecci per lui inediti. La pista principale porta a una affascinante e tormentata squillo (Jane Fonda, che per questa interpretazione fu premiata con l’Oscar) che, in attesa di un riscatto, si paga le sedute da una psicoanalista. La soluzione dell’intrigo, in un crescendo di suspense, si troverà scavando nell’animo dei protagonisti, presenti e assenti.

Pakula inaugurò con questo film quella che viene definita “la trilogia della paranoia”, composta successivamente, nel 1974, da “Perché un assassinio?” sull’omicidio di John Kennedy e, nel 1976, dal celeberrimo “Tutti gli uomini del presidente” sullo scandalo Watergate. “Una squillo per l’ispettore Klute” sarà proiettato lunedì 5 novembre al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi alle 18.30 nella versione doppiata in italiano e alle 21 in quella originale con sottotitoli in italiano. Alle 20.30 la presentazione di Francesco Armato e Piergiorgio Di Cara. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30) per ognuna delle due proiezioni. Il film di Alejandro Jodorowsky, “El Topo”, previsto in cartellone, sarà proiettato il lunedì successivo, 12 novembre.