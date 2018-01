"Tre manifesti a Ebbing, Missouri", l'anteprima del film al cinema Rouge et Noir

Martedì 9 gennaio, alle 20:30, il Rouge et Noir ospiterà l'anteprima di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, pellicola diretta e scritta dal Premio Oscar Martin McDonagh (In Bruges, Seven Psychopaths) ed interpretata da Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell. L'accesso in sala sarà consentito dalle ore 20.15 e sino ad esaurimento posti.

La singolare black comedy racconta di Mildred Hayes, una madre dal discutibile temperamento alla ricerca dell’assassino che ha messo fine in modo tragico all’esistenza della figlia. Con l’obiettivo di riportare a galla il caso, la donna commissiona la realizzazione di tre manifesti pubblicitari contenti un messaggio diretto a William Willoughby (Woody Harrelson), il venerato capo della polizia della città che coinvolgerà nelle indagini il suo secondo Dixon (Sam Rockwell). Progressivamente lo scontro tra Mildred e William sull'applicazione delle leggi diventerà sempre più duro.

Il film, distribuito da 20th Century Fox, è già vincitore di rilevanti riconoscimenti cinematografici - tra cui il premio Miglior sceneggiatura alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il premio del pubblico al San Sebastián International Film Festival 2017 e al Toronto Film Festival 2017 - ed ha fatto il pieno di nomination ai Golden Globes (Miglior film drammatico, Miglior regista, Miglior sceneggiatura, Migliore attrice in un film drammatico e ai due protagonisti maschili quella al Migliore attore non protagonista); quattro invece le candidature ottenute ai SAG - Screen Actors Guild Awards, tra cui anche quella ambita al Miglior cast cinematografico.

Tre manifesti a Ebbing, Missouri è stato inoltre designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) grazie alla capacità di Martin McDonagh di mescolare e stratificare “influenze che partono dagli archetipi della tragedia greca e arrivano al noir postmoderno, passando per gli stilemi del western e quelli della commedia nera, senza mai farsi derivativo” e per la capacità di essere “un film di grande intrattenimento, che non perde efficacia nella descrizione di un mondo - gli Stati Uniti rurali - nel quale rancore, violenza, razzismo, ignavia e ignoranza, senza più argine, rischiano di radere al suolo ogni forma di vivere sociale e comunitario”. Ingresso gratuito e accesso in sala consentito dalle ore 20.15 e sino ad esaurimento posti.