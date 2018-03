Tokyo Ghoul, il film sul popolarissimo manga di Sui Ishida all'Uci Cinemas

Il 6 e 7 marzo nella multisala dell'Uci Cinemas Palermo torna la stagione degli anime al cinema distribuita da Nexo Digital e Dynit. Il prossimo appuntamento sarà con Tokyo Ghoul, il live action basato sul popolarissimo manga di Sui Ishida che ha venduto quasi 30 milioni di copie in tutto il mondo.

Il regista Kentaro Hagiwaraha studiato disegni di Sui Ishida per trasportare il suo stile visivo all’interno del film e condurrà gli spettatori in una Tokyo contemporanea non troppo diversa dalla realtà, dove la vita scorre serena nonostante la minaccia dei ghoul, creature affamate di carne umana. KenKaneki, un giovane universitario timido e tranquillo, si trova adescato da una ghoul, Rize.

Per un caso, o forse per mano di qualcuno, la caduta di alcune travi d’acciaio travolge lui e la sua carnefice. Ken, in fin di vita e incosciente, viene salvato grazie al trapianto degli organi di Rize e da allora la sua vita cambia totalmente: assumendo le caratteristiche biologiche dei ghoul, diventerà incapace di nutrirsi di cibo normale e sperimenterà una fame devastante.

Tokyo Ghoul, in cui maschere e costumi dei ghoul sono opera del designer MasanoriMorikawa, stilista del marchio giapponese di moda Christian Dada, è stato proiettato in Giappone il 29 luglio 2017, richiamando il giorno del debutto circa 200.000 persone. La themesong è "Banka" realizzata da illion, progetto solista di Yojiro Noda dei Radwimps (Your Name).