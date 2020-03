"Tigri di carta", al Cervantes un nuovo appuntamento con il cinema spagnolo

Ultimo appuntamento, mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 18:00, presso la sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33) con la rassegna cinematografica Il cinema spagnolo: passato e futuro. Il film “Tigri di carta” conclude questo programma, a cura di Luis Parés, che ha voluto stabilire un parallelismo tra il cinema spagnolo storico e attuale, facendo emergere una continuità di trame e argomenti nella storia della cinematografia spagnola.

“Tigri di carta” è un film di satira politica del 1977, nel quale il regista Fernando Colomo tratta il tema dell'immaturità delle nuove generazioni dinanzi la politica. È una commedia ironica, ambientata in una Madrid in fermento per le elezioni, che racconta i cambiamenti, le contraddizioni personali, i sogni e gli ideali dei giovani spagnoli che vivono la democrazia degli anni Settanta nell'epoca della transizione. È il ritratto di una gioventù che per la prima volta, dopo molto tempo, vive in libertà e che vuole essere moderna, ma che non riesce a legare le parole all’azione, risultando alla fine poco incisiva. “Tigri di carta” segna il debutto sul grande schermo di Carmen Maura che nel film interpreta la protagonista. La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in inglese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.