"Ti porto io", il cammino di Santiago in una proiezione speciale al Rouge et Noir

Mercoledì 8 maggio alle 20:30 a Palermo, al Rouge et Noir, ritorna Ti porto io di Chris Karcher, e Terry Parish. Un ritratto intimo e un viaggio epico che esplora il vero significato dell’amicizia e il potere della comunità.

Tutto ha inizio quando Patrick accetta una proposta pazzesca: accompagnare il suo migliore amico Justin, che vive su una sedia a rotelle, per tutti i famosi 800 chilometri del Cammino di Santiago. Il risultato? Un film documentario, unico nel suo genere, che illustra la loro impresa, il loro pellegrinaggio.

"Ti porto io" non è soltanto la storia di un uomo “normalmente” abile che ne spinge un altro “diversamente” abile su una sedia a rotelle per 800 chilometri. È anche la storia di due amici che hanno trascorso tutto il tempo del loro viaggio a “spingersi” a vicenda, cercando sempre di migliorarsi innanzitutto come uomini. I biglietti saranno disponibili presso il botteghino del cinema da sabato 4 maggio alle 17:20 , prezzo unico 6 euro.