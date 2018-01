"The darkest hour", il film in lingua originale sul grande schermo dell'Uci Cinema

Mercoledì 24 gennaio all'Uci Cinema Palermo sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano "The Darkest Hour", il lungometraggio diretto da Joe Wright e interpretato da Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup.

Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti. Il costo del biglietto sarà il ridotto previsto per mercoledì.