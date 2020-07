"The Blues Brothers" fa 40 anni e torna al cinema, il film al Rouge et Noir

I fratellini del blues compiono 40 anni. Nell'estate del 1980 infatti esce il film presto destinato a diventare un mito. La firma è quella di John Landis, gli interpreti Dan Aykroyd e John Belushi, la cui maschera diventerà indelebile anche a causa del suo disgraziato destino.

Ma le vere grandi stelle di The Blues Brothers sono tutti i più grandi interpreti del soul e rhythm and blues che ne hanno fatto forse il film musicale più famoso di tutti i tempi: da Ray Charles e Aretha Franklin a James Brown e Cab Calloway, oltre agli stessi Blues Brothers. Una colonna sonora che ha accompagnato e animato irresistibilmente la vita di più di una generazione. Con i gemelli del blues si chiude la canonica stagione dei lunedì del Supercineclub.

Lunedì 13 luglio The Blues Brothers in edizione speciale al Supercineclub del Rouge et Noir di piazza Verdi alle 18:00 doppiato in italiano e alle 21:00 nella versione originale in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto: 4 euro (3 euro per gli under 30). È consigliata (ma non obbligatoria) la prenotazione specificando nome e cognome, orario prescelto, numero di posti prenotati, ticket intero o under 30.