"Straight no chaser", uno dei documentari più belli della storia del jazz al cinema De Seta

Venerdì 4 maggio alle ore 21, l'associazione Lumpen presenta, al cinema De Seta "Straight No Chaser", uno dei documentari più belli della storia del jazz.

Diretto da Charlotte Zwerin, il film,dedicato al compositore e pianista americano Thelonious Monk, viene riproposto dall'associazione Lumpen in occasione del trentennale della sua realizzazione in versione originale sottotitolata in italiano. Buona parte dei materiali filmati di Straight No Chaser furono girati, sul finire degli anni Sessanta, dai fratelli Christian e Michael Blackwood, e costituiscono la documentazione più preziosa che si conosca sulla figura di Monk, letteralmente "pedinato " dai due registi in diversi concerti, a casa sua, in sala di registrazione, in viaggio.

A queste straordinarie immagini si alternano i ricordi di testimoni (musicisti, amici, la moglie e il figlio Thelonious Monk jr) come Jimmy Cleveland, Ray Copeland, la baronessa Nica De Koenigswarter, che fu la grande mecenate del jazz del dopoguerra, amica e sostenitrice anche di Charlie Parker. E non poteva mancare il sassofonista Charlie Rouse, protagonista di alcune delle più belle e intense registrazione che Monk realizzò negli anni Sessanta, nonché una delle poche persone che questo grande genio solitario e introverso fece entrare nella sua vita privata.

"Straight No Chaser l'ho visto almeno una decina di volte - racconta il regista Franco Maresco - lo considero un documentario imperdibile per chi ama la musica, non solo il jazz. Monk è da considerare un genio al pari dei più importanti compositori del Ventesimo secolo. E' un film che dovrebbero vedere obbligatoriamente tutti i giovani musicisti. Guardando Monk che danza attorno al pianoforte nei concerti, ascoltarlo mentre dà indicazioni al suo gruppo, e soprattutto mentre suona, è un'esperienza che sconvolge lo spettatore. E lo commuove".

Tra i produttori di Straight No Chaser c'è anche Clint Eastwood, attore, regista e grande appassionato di jazz ( suo è anche Bird, film del 1988 che racconta la vita di Charlie Parker ). Straigt No Chaser sarà preceduto da una presentazione del regista Franco Maresco e del pianista Salvatore Bonafede. Ingresso 5 euro, biglietteria a partire dalle ore 20.30. Parcheggio gratuito.