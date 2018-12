"La strada dei Samouni", al cinema Rouge et Noir miglior documentario al Festival di Cannes

Martedì 11 dicembre alle 20:30 proiezione speciale al Rouge et Noir, La strada dei Samouni di Stefano Savona, Premio Oeil d'or - miglior documentario al Festival di Cannes 2018. Il regista sarà presente in sala.

Da quando la piccola Amal è tornata nel suo quartiere, ricorda solo un grande albero che non c’è più. Un sicomoro su cui lei e i suoi fratelli si arrampicavano. Si ricorda di quando portava il caffè a suo padre nel frutteto. Dopo è arrivata la guerra. Amal e i suoi fratelli hanno perso tutto. Sono figli della famiglia Samouni, dei contadini che abitano alla periferia della città di Gaza. È passato un anno da quando hanno sepolto i loro morti. Ora devono ricominciare a guardare al futuro, ricostruendo le loro case, il loro quartiere, la loro memoria. Sul filo dei ricordi, immagini reali e racconto animato si alternano a disegnare un ritratto di famiglia prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno stravolto le loro vite in quel gennaio del 2009, quando, durante l’operazione ‘Piombo fuso’, vengono massacrati ventinove membri della famiglia. I fatti di sangue vengono ricostruiti attraverso il contributo dell'animazione di Simone Massi.

Simone Massi e Stefano Savona incarnano due vie di fuga, due spazi di libertà nel recente cinema italiano. Da un lato l’animazione, espressione altissima di quella ‘scuola urbinate’ che sta regalando una grande stagione all’illustrazione e al cinema disegnato. Dall’altro il documentario, forse la massima palestra estetica del nostro cinema recente. Queste due linee parallele si sono felicemente riunite in La strada dei Samouni, miglior documentario alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes 2018. Un esempio della somma di due diverse libertà creative. Biglietto intero 7,50 euro e 5 euro ridotto per universitari e over 65.