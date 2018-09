"Una storia senza nome", il regista Roberto Andò presenta il suo ultimo film al Rouge et Noir

Sabato 29 settembre alle 20:30 il regista Roberto Andò interverrà al Rouge et Noir prima della proiezione del suo ultimo film Una storia senza nome, uscito nelle sale italiane giovedì scorso (altri spettacoli alle 17:30 e alle 22:30).

Valeria (Micaela Ramazzotti) giovane segretaria di un produttore cinematografico, vive appartata con una madre eccentrica e scrive in incognito per uno sceneggiatore di successo, Alessandro (Alessandro Gassmann). Un giorno, Valeria riceve un insolito regalo da uno sconosciuto: la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, racconta infatti il misterioso furto - realmente avvenuto a Palermo nel 1969 - di un celebre quadro di Caravaggio: La Natività. Biglietto 7,50 euro e riduzioni ordinarie, in vendita ogni pomeriggio al botteghino del cinema.