"Still Recording", il film di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub al cinema Rouge et Noir

Lunedì 19 novembre alle 21 al Rouge et Noir di Palermo, Reading Bloom e KAMA Productions in collaborazione con Isola Edipo 2018 presentano Still Recording - un film di Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub. La proiezione sarà introdotta da un intervento di Costanza Quatriglio, membro della giuria del Premio per l’Inclusione Edipo Re.

Saeed è un giovane cinefilo che cerca di insegnare ai giovani di Ghouta, in Siria, le regole del cinema, ma la realtà che si trovano ad affrontare è troppo dura per seguire alcuna regola. Il suo amico Milad vive dall’altra parte della barricata, a Damasco, sotto il controllo del regime, dove sta terminando gli studi d’arte. Un giorno, Milad decide di lasciare la capitale e raggiungere Said nella Douma assediata. Qui i due mettono in piedi una stazione radio e uno studio di registrazione. Tengono in mano la videocamera per filmare tutto ciò che li circonda, fino a quando un giorno sarà la videocamera a filmare loro. Spettacolo unico in versione originale con sottotitoli in italiano alle ore 21. Biglietto 5 euro.