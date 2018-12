"Sputnik moment", il tedesco s'impara con un film: la proiezione al Goethe Institut

Sputnik Moment - 30 gewonnene Jahre (30 anni in più). Martedì 18 dicembre alle ore 17.30 al Goethe-Institut Palermo ai Cantieri Culturali alla Zisa di Via Paolo Gili, 4, Palermo (ingresso libero) la proiezione della versione originale con sottotitoli in italiano

Oggi viviamo più a lungo. A 50 anni ne abbiamo davanti ancora 30 circa da vivere in salute. Come affrontare il tempo guadagnato grazie ai progressi scientifici? Dormendo più a lungo, viaggiando per il mondo, coltivando rose…? E dopo? Gli scienziati sanno da tempo che la fine del periodo lavorativo - che in genere coincide con il pensionamento - corrisponde, nella maggior parte dei casi, ad una perdita. Perdita del ritmo quotidiano, delle abilità e competenze maturate negli anni, delle gratifiche e relazioni sociali che arricchivano le giornate. Non di rado si sente affiorare un senso di vuoto ed è facile sprofondare in una sorta di "buco nero".

Barbara Wackernagel-Jacobs è sociologa e terapeuta familiare. Dal 1994 al 1999 è stata nel Saarland Ministra socialdemocratica per le Donne, il Lavoro, gli Affari Sociali, la Famiglia e la Salute. Oggi è alla guida della casa di produzione cinematografica carpe diem, specializzata in film documentari su tematiche socio-politiche e culturali. Dopo la proiezione e l'incontro il Goethe-Institut Palermo brinderà e augurerà buone feste con il tradizionale Glühwein.