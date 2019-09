"Il sindaco del rione Sanità", il film di Eduardo De Filippo al cinema Rouge et Noir

Proiezioni speciali lunedì 30 settembre, martedì 1 e mercoledì 2 ottobre al Rouge et Noir: Mario Martone porta al cinema Il sindaco del rione Sanità di Eduardo De Filippo con un film di forte attualità, capace di raccontare l’eterna lotta tra bene e male.

Antonio Barracano, “uomo d’onore” che sa distinguere tra “gente per bene e gente carogna”, è “Il Sindaco” del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e l’aiuto dell’amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Chi “tiene santi” va in Paradiso e chi non ne tiene va da Don Antonio, questa è la regola. Quando gli si presenta disperato Rafiluccio Santaniello, il figlio del fornaio, deciso a uccidere il padre, Don Antonio, riconosce nel giovane lo stesso sentimento di vendetta che da ragazzo lo aveva ossessionato e poi cambiato per sempre. Il Sindaco decide di intervenire per riconciliare padre e figlio e salvarli entrambi.

Le proiezioni si svolgeranno: lunedì 30 settembre alle 19:00, martedì 1 ottobre alle 22:30, mercoledì 2 ottobre alle 21:30. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari, over 65 e carte convenzionati con Nexo digital. Prevendita esclusivamente presso il botteghino del cinema, da venerdì 27 settembre alle 16:30.