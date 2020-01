"Si vive una volta sola", il nuovo film di Carlo Verdone al cinema: in sala anche l'attore

Martedì 18 febbraio, Carlo Verdone, Rocco Papaleo e Anna Foglietta saranno a Palermo per presentare al pubblico, in anteprima, Si vive una volta sola, il nuovo film di Carlo Verdone, in uscita nelle sale italiane mercoledì 26 febbraio.

Carlo Verdone ritorna a Palermo per presentare in Anteprima il nuovo film. Tre uomini e una donna. Un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria - visto che persino il Papa si affida alle loro cure - quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Si Vive Una Volta Sola è una irresistibile, beffarda radiografia dei nostri tempi del regista romano che ancora una volta ci regala uno spaccato del presente attraverso il suo sguardo acuto, dissacrante e sempre originale.

Si Vive Una Volta Sola, è il ventisettesimo film diretto da Carlo Verdone, che ne è anche sceneggiatore insieme a Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino.Il film è prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentis ed è distribuito da Filmauro con Vision Distribution. Il cast saluterà il pubblico in sala alle 21 al Cine City King in via Ausonia 111. Le prevendite sono aperte, i biglietti sono acquistabili online o presso il cinema.