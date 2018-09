"Sembra mio figlio", il film di Costanza Quatriglio in anteprima al Rouge et Noir

All'interno della rassegna "Città crudeli in 4 film: ritratti di famiglia | Panormos International Weeks" a cura di Evelina Santangelo e Paola Caridi, in anteprima a Palermo al Rouge et Noir, il nuovo film di Costanza Quatriglio, Sembra mio figlio. Appuntamento martedì 18 settembre alle 20:15. Sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era ancora bambino, Ismail vive in Europa con il fratello Hassan. La madre, che non ha mai smesso di attendere notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce. Dopo diverse e inquiete telefonate, Ismail andrà incontro al destino della sua famiglia facendo i conti con l’insensatezza della guerra e con la storia del suo popolo, il popolo Hazara.

Note di regia: un figlio si rivolge alla madre creduta morta fino a quel momento, ma lei non lo riconosce. Da quell’istante una forza misteriosa lo porta alla ricerca del modo per ricongiungersi a lei. Il corpo di Ismail, la mitezza del suo viso, la sua voce sospesa tra gli angoli più angusti dell’Europa, ci conducono in un altrove che ci appartiene molto di più di quanto siamo disposti a immaginare: dall’evocazione di posti lontani nel tempo e nello spazio a una concretezza fatta di carne e sangue, il film viaggia alla ricerca di risposte che non esistono; ad esistere è la possibilità, per Ismail, di prendersi la parola, quella parola negata perché nessuno, fino a quel momento, l’ha ascoltata. Nella lingua madre riconosciamo la lingua del mondo, della pietà antica che non ha patria né paese né confini né frontiere.

Sembra mio figlio è una coproduzione Italia/Belgio/Croazia. Prodotto da Ascent Film con Rai Cinema, in coproduzione con Caviar Films e Antitalent, con il contributo del MiBAC, in collaborazione con Film in Iran, con il sostegno di Eurimages, Croatian Audiovisial Center, Belgium Tax Shelter, Regione Lazio, Fruili Venezia Giulia Film Commission. Dopo il successo dell'anteprima mondiale al Festival di Locarno, il film sarà distribuito a partire dal 20 settembre 2018. La regista sarà presente in sala. Introdurranno Evelina Santangelo ed Alessandro Rais. Biglietto 7,50 euro e riduzioni ordinarie.