Selfie, dal Berlin International Film Festival a Palermo: il film al cinema Rouge et Noir

Sabato 22 giugno alle 21:00, a Palermo al Rouge et Noir di piazza Verdi 8, il regista Agostino Ferrente incontra il pubblico siciliano e presenta il suo film Selfie, presentato lo scorso febbraio alla Berlinale - Berlin International Film Festival e distribuito da Istituto Luce Cinecittà.

Il quartiere di Traiano a Napoli era destinato inizialmente agli abitanti delle baraccopoli sul lungomare sorte nel dopoguerra. Presto però è diventato una specie di ghetto. Alessandro e Pietro sono due adolescenti che si filmano con un iPhone per raccontare il loro difficile quartiere, la loro vita quotidiana, l'amicizia che li lega. L'appuntamento fa parte di Escointour, la rassegna di SudTitles Palermo in giro per la Sicilia. Biglietti al botteghino del cinema (7,50 euro con riduzioni ordinarie).