"Il segreto del bosco", il film di Antonio Grunfeld al Cervantes per il cinema del reale

Terzo e ultimo appuntamento, il 20 febbraio, con Abre los ojos, “Apri gli occhi” la rassegna di documentari spagnoli curata da Sole Luna doc Film Festival in collaborazione con l’Instituto Cervantes. Un invito ad “aprire gli occhi” sui temi ambientali, sulla sostenibilità della globalizzazione e sul delicato equilibrio tra uomo e natura.

In programma alle 18 all’Instituo Cervantes in via Argenteria Nuova, 33: Il segreto del bosco di Antonio Grunfeld. Il film racconta la straordinaria bellezza e i segreti della foresta tropicale della Guinea Equatoriale, una delle poche zone di foresta vergine rimaste al mondo, attraverso gli occhi del vecchio cacciatore africano Bartolo.

La foresta tropicale della Guinea Equatoriale è una delle poche zone di foresta vergine che abbiamo ancora nel mondo. Sconosciuta e inesplorata, conserva molti segreti sotto il suo denso manto di vita. Mosso dalla sua innata curiosità, Bartolo, un vecchio cacciatore africano, ha visto tutto nella foresta, tranne il gufo ... Ma il gufo segue Bartolo da quando erano entrambi giovani, lo accompagna dall'alto, veglia su di lui e qualche volta lo aiuta ... affinché Bartolo e con lui, gli spettatori, conoscano i segreti e la grandezza della foresta della Guinea equatoriale.