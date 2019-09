Il secondo tragico Fantozzi al chiaro di luna, torna l'arena a piazzetta Bagnasco

Arena Bagnasco: “Il secondo Tragico Fantozzi” il prossimo appuntamento del giovedì per vivere il grande cinema all’aperto in pieno centro cittadino. Appuntamento previsto giovedì 12 settembre alle ore 22.

Chi non l’ha amato, facendo proprie le sue disgrazie e pensando che avrebbe dovuto ribellarsi a tutte le angherie e soprusi rivolti alla sua persona? Disavventure, quelle del ragioniere Fantozzi, rimaste impresse nella nostra mente grazie a film cult come “Il Secondo Tragico Fantozzi” (Italia 1976, 105 minuti), che l’Arena Bagnasco proporrà alle 22 di giovedì 12 settembre. Un’iniziativa promossa dall’Associazione “Piazzetta Bagnasco” e sostenuta da Cappadonia Gelati e Antiruggine Pub.

Rimasta impressa nella nostra mente la famosa scalinata de “La corazzata Potëmkin”, film preferito dal capo del ragioniere Fantozzi, la cui scena sarà costretto a rivivere per più di una volta. Scritto da Paolo Villaggio con Luciano Salce - che ne ha curato anche la regia - “Il Secondo Tragico Fantozzi” è veramente una pietra miliare della storia del cinema. Assicurato, quindi, il divertimento.

La visione del film avverrà accomodati su sedie da regista, indossando cuffie wireless in modo da non disturbare residenti e passanti e non essere, viceversa, distolti dall’ascolto. Per assistervi, sarà richiesto un contributo di 5 euro per l’uso della cuffia, della sedia e per la SIAE. Necessario, inoltre, lasciare un documento d’identità a garanzia della cuffia wireless.