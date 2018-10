"Searching", il film: all'Uci Cinemas un thriller innovativo proiettato in lingua originale

Mercoledì 24 ottobre all'Uci Cinema Palermo sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano Searching, il film diretto da Aneesh Chaganty con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn e Thomas Barbusca.

Dopo che la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato un detective al caso. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il laptop della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.