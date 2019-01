"Sadismo", Mick Jagger sullo schermo della Fabbrica 102 per una visione gratuita

Primo appuntamento con la rassegna Incerto Cinema 3 alla Fabbrica 102 mercoledì 23 gennaio, alle 21.30 con Sadismo, l’opera prima del grande regista britannico Nicolas Roeg insieme a Donald Cammell, interpretato da Mick Jagger e dalla modella Anita Pallenberg, compagna di Keith Richards. L'introduzione al film sarà affidata all'ideatore della rassegna Umberto Cantone.

Un Trainspotting ante litteram, un cult ambientato nella Swinging London (come Blow Up di Antonioni) e imperniato sulle vicende di un criminale in fuga che si rifugia in uno scantinato dove s’imbatte in un rocker dedito alle droghe e al libero amore, in preda al delirio (afferma di aver smarrito il suo demone). Dissoluzione, sregolatezza, psichedelia e una colonna sonora che generò un album di successo con lo stesso titolo del film in originale, Performance, reso memorabile dalla presenza di musicisti come Randy Newman, Ry Cooder, Jack Nitzsche e, naturalmente, lo stesso interprete del film, Mick Jagger.