Rocketman, il film su Elton John (in lingua originale) al cinema Rouge et Noir

Proseguono al Rouge et Noir le proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano dei film appena approdati nelle sale italiane: mercoledì 19 giugno alle 21:00 "Rocketman".

Diretto da Dexter Fletcher e sceneggiato da Lee Hall, Rocketman ripercorre la storia degli anni più rivoluzionari della carriera dell'icona pop Elton John. In particolar modo, racconta come Reginald Dwight da timido pianista prodigio si sia trasformato nella superstar internazionale che ha segnato la storia della musica contemporanea.

Con la direzione della fotografia di George Richmond, le scenografie di Marcus Rowland, i costumi di Julian Day e le musiche di Matthew Margeson, Rocketman mischia canzoni, realtà e fantasia, per un racconto in cui alla vicenda umana fanno da sfondo gli ambienti della musica, dello spettacolo e della moda. "L'idea era quella di creare qualcosa che andasse ben oltre lo schermo", ha sottolineato il regista.

"Ci interessava celebrare Elton in maniera gioiosa, senza però tralasciare gli aspetti drammatici della sua esistenza e della scalata al successo. Non abbiamo fatto sconti alla sua parabola". Mercoledì 19 giugno alle 21:00, proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietti 4 euro per tutti, esclusivamente al botteghino del Rouge et Noir.