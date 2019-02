Tintoretto, un ribelle a Venezia: il film sul genio che rivoluzionò la storia dell'arte a Palermo

In occasione dell’anniversario dei cinquecento anni dalla nascita, arriva al Rouge et Noir Tintoretto. Un Ribelle a Venezia, un nuovo esclusivo docu-film firmato da Sky Arte dedicato alla figura di un pittore straordinario, mutevole e cangiante, istintivo e appassionato. Tre proiezioni: lunedì 25 febbraio alle 16:30, martedì 26 febbraio alle 18:30, mercoledì 27 febbraio alle 20:30.

Figlio di un tintore, da cui il suo nome d’arte, Tintoretto (1519-1594) è infatti l’unico grande pittore del Rinascimento a non aver mai abbandonato Venezia, nemmeno negli anni della peste. Immergendoci nella Venezia del Rinascimento e attraversando alcuni dei luoghi che più conservano la memoria dell’artista, dall’Archivio di Stato a Palazzo Ducale, da Piazza San Marco alla Chiesa di San Rocco, verremo così guidati attraverso le vicende di Jacopo Robusti, in arte Tintoretto, dai primi anni della sua formazione artistica fino alla morte, senza trascurare l’affascinante fase della formazione della sua bottega, luogo in cui lavorano anche alcuni dei suoi figli, Domenico, che erediterà l’impresa del padre, e l’amatissima Marietta, talentuosa pittrice.

Ideato e scritto da Melania G. Mazzucco e con la partecipazione straordinaria del regista Peter Greenaway, il film sarà narrato dalla voce di Stefano Accorsi, è distribuito da Nexo Digital nell’ambito del progetto della Grande Arte al Cinema. Lunedì 25 febbraio alle 16:30. Martedì 26 febbraio alle 18:30. Mercoledì 27 febbraio alle 20:30. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro per universitari, over 65 e convenzionati (che presenteranno tessera al botteghino) Fai, Feltrinelli, Ibs, Esselunga fidaty eventi speciali, Ticketrestaurant, British concil e per chi presenterà coupon rilasciati da enti convenzionati che aderiscono all’iniziativa de “La grande arte al cinema”.