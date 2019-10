"La Pulga" e "100 horas de furia", due film al Cervantes per imparare lo spagnolo

Doppio appuntamento all’Instituto Cervantes con il cinema iberoamericano di Scoprir, presso la sede di via Argenteria Nuova 33, Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani. La rassegna che propone la migliore produzione cinematografica iberoamericana, è nata dalla collaborazione dei tre Istituti Cervantes di Italia (Roma, Napoli e Palermo), con le Ambasciate in Italia Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica Domenicana e Uruguay e per la prima volta quest’anno arriva a Palermo.

Martedì 29, dalle ore 17:00 appuntamento con le proposte cinematografiche di Honduras e Spagna. Alle ore 17:00 “La Pulga”, di Alejandro Irías, (durata 30 minuti), ambientato nel periodo della guerra del 1969 tra El Salvador e Honduras, ci racconta una storia di empatia tra un soldato e un piccolo sopravvissuto, mentre alle ore 17:30 “Oreina”di Koldo Almandoz (durata 85 minuti), è un film girato nei dintorni rurali e fluviali della città di San Sebastián, dove la natura vergine coesiste con le vestigia di un passato industriale spettrale.

Mercoledì 30, dalle ore 17:00 sarà la volta della produzione cinematografica di Honduras e Costa Rica. Alle ore 17:00 “100 horas de furia” di Walter Hernández (durata 80 minuti) è un film sulle cause del conflitto del 1969, tra El Salvador e Honduras, mentre alle ore 18:20 “Apego” di Patricia Velásquez (durata 80 minuti) è una commedia su una donna che ad un certo punto della sua vita decide di fermarsi ed ascoltare se stessa e i propri desideri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tutti i film proposti sono in versione originale con sottotitoli in italiano.