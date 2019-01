"La promessa dell'alba", dal libro al film: l'anteprima nazionale al cinema Rouge et Noir

La promessa dell’alba, capolavoro letterario di Romain Gary approda negli schermi nella trasposizione cinematografica di Eric Barbier. Il film, che uscirà nelle sale italiane il prossimo 7 marzo, sarà proiettato in anteprima nazionale mercoledì 23 gennaio alle 20:15 al Rouge et Noir di Palermo. Si tratta di un’altra preziosa anticipazione offerta al nostro pubblico.

Una storia fragile e intensa, epica e intima, che non trascura lo humour ed è incentrata sul legame singolare tra una donna e il figlio nello scenario storico che precede la catastrofe del secondo conflitto mondiale. “La promessa dell’alba”, il libro autobiografico che l’amatissimo scrittore franco-lituano Gary pubblicò nel 1960, è stato definito da Newsweek “uno dei più straordinari tributi scritti da un uomo a sua madre”, e racconta di una donna con grandi aspettative nei confronti del figlio e di un figlio che reagisce in due modi opposti: da un lato realizzando alla lettera le aspettative materne, e dall’altro attivando uno sguardo distaccato, ironico, sottile, amorevole, che gli permetterà di vedere, nelle cose della vita, i molteplici lati di ciò che accade, e di sollecitarlo a scrivere dei libri straordinari, come “Educazione Europea”, “Gli aquiloni”, “La vita davanti a sé” e questo “La promessa dell’alba”, dove i luoghi comuni dell’esistenza vengono in continuazione, in un modo delicato ed insieme tagliente, ribaltati, dando a chi legge innumerevoli occasioni di riflessione.

“La promessa dell’alba” conta sulla eccezionale e pregnante interpretazione di Charlotte Gainsbourg, che recita accanto a Pierre Niney (nei panni di Romain) e Didier Bourdon. La proiezione, in lingua originale (francese) e con sottotitoli in italiano, in collaborazione con l’Institut français Palermo avverrà alle 20.15 di mercoledì 23 gennaio. Biglietti: 7,50 euro (5 euro per gli studenti universitari, gli over 65 e i titolari della card dell’Institut français).