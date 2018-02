"Poesia senza fine", il film di Alejandro Jodorowsky ritorna al cinema Rouge et Noir

Dopo il grande successo di pubblico in occasione della proiezione di tre settimane fa, giovedì 8 febbraio alle 20.30 ritorna al Rouge et Noir "Poesia Senza Fine" di Alejandro Jodorowsky, ultimo film del grande scrittore e regista.

Tra gli anni Quaranta e Cinquanta, il giovanissimo Alejandro Jodorowsky si libera delle limitazioni imposte dalla famiglia e inizia a frequentare il circolo bohemien più importante di Santiago del Cile, conoscendo sconosciuti artisti che un giorno sarebbero diventati giganti della letteratura del XX secolo. Un percorso per affermare la propria indipendenza e scoprire la creatività. Un potente affresco che indaga alle origini di una poetica unica e visionaria. Il figlio Adan, tra gli interpreti del film, è autore anche della colonna sonora. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. I biglietti sono già in vendita al botteghino del cinema. Intero 7,50 euro, over 65 e universitari 5 euro.