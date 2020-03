"Picciridda", il romanzo di Catena Fiorello ora è un film: al Rouge et Noir anche il cast

Il film Picciridda. Con i piedi nella sabbia, tratto dal romanzo di Catena Fiorello (Giunti Editore) e diretto da Paolo Licata, uscirà nelle sale italiane il prossimo 5 marzo.

La prima proiezione a Palermo, alla presenza di membri del cast, si svolgerà al Rouge et Noir giovedì 5 marzo alle 20:30 (proiezioni ordinarie anche alle 16:30 e 18:30). Vincitore del Cariddi d’Argento al Taormina Film Fest 2019 per la Migliore Sceneggiatura e Menzione speciale per le protagoniste Lucia Sardo (l’indimenticabile mamma di Peppino Impastato ne I cento passi) e Marta Castiglia, Picciridda è un film che traduce in immagini una storia che conquista ed emoziona in modo profondo e che lo stesso Oliver Stone, presidente di giuria a Taormina ha definito «Un film stupefacente, che va dritto al cuore».

Ambientato a Favignana degli anni ’60, Picciridda è «Una storia di donne incastonate in una natura impervia, raccontata tra i silenzi dei non detti», dove sentimenti veri e forti non hanno bisogno di parole ma traspaiono nei volti di figure femminili che nascondono emozioni e sofferenze dietro a una scorza ruvida e apparentemente severa. Al tempo stesso, anche se ispirata a fatti accaduti in quegli anni e fortemente radicata in quei luoghi, la storia di Picciridda esercita un forte richiamo alla realtà di oggi, innanzitutto per come evidenzia il dramma dell'emigrazione e dell'abbandono, ma anche per come tratteggia l'età dell'infanzia e della vulnerabilità raccontando l'impossibilità di proteggersi dalla prevaricazione degli adulti. Biglietti in vendita esclusiva presso il botteghino del Rouge et Noir, piazza Verdi 8 (intero 7,50 euro e riduzioni ordinarie).