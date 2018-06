"Per favore, non mordermi sul collo": il film di Polanski al cinema Rouge et Noir

Lunedì 18 giugno si chiude questo ciclo del Supercineclub con la proiezione di Per favore, non mordermi sul collo! (Dance of the Vampires, 1967) di Roman Polanski, che vanta tra gli interpreti Jack MacGowran, lo stesso Polanski e Sharon Tate.

La più celebre, scintillante e intelligente parodia dei film horror vampireschi. Polanski si diverte a ricorrere a tutti gli ingredienti classici della sterminata cinematografia su Dracula depurandoli dal macabro e intingendoli di fiaba, ironia e trovate comiche. Significativa la caratterizzazione dei personaggi, che, grazie a stereotipi e rovesciamenti, risulta altamente efficace nel corso dell'intera pellicola. Le trovate umoristiche abbondano in Per favore, non mordermi sul collo!, film che intende dissacrare ed esorcizzare la mitica figura di Dracula, in questo caso protagonista di un film curioso e farsesco. Appuntamento alle 20:30, la direzione artistica del Rouge et Noir farà il punto sul Supercineclub e racconterà i progetti futuri, per l'estate e per l'inizio della nuova stagione. Alle 21:00 la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Biglietto 4 euro, 3 euro per gli under 30.