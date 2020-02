"I paradisi perduti", il film in spagnolo con sottotitoli in inglese al Cervantes

Mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 18:00, prosegue presso la sede dell’Instituto Cervantes (via Argenteria Nuova, 33) la rassegna cinematografica Il cinema spagnolo: passato e futuro, con la proiezione di “I paradisi perduti”, un film della memoria che come il precedente Con il vento tocca il tema del ritorno alle origini di una donna che rientra al proprio paese dopo anni vissuti fuori casa.

I paradisi perduti (1985, 93 minuti) è la storia di un pellegrinaggio sentimentale. Ella, che si è sposata e ha avuto una bambina in Germania, torna al suo paese in Castiglia per assistere la madre moribonda. Arriva quando la madre ha già perso conoscenza, mentre s' impone il problema di che fare della vecchia casa diroccata e dell’archivio del padre, che ai tempi della Repubblica fu un personaggio di spicco. La protagonista va alla ricerca dei vecchi amici, dei segni di una sua precedente vita ormai lontana, ma trova indifferenza, superficialità, delusione, vecchi tagliati fuori dalla realtà, giovani perplessi.

Il regista Basilio Martín Patino riesce a mettere nel suo quadro anche adeguati tocchi collaterali: la solitudine del coniuge tedesco semidivorziato, lo spaesamento della bambina, la delusione finale della protagonista che passa un' ultima inutile notte d' amore con un antico amante per vederlo scappar via all' alba come un ladro. La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in inglese. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.