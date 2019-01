Due senzatetto, un neonato nel cassonetto, il film: "Pane dal cielo" al Cineteatro Collosseum

Prosegue il tour di proiezioni cinematografiche per Pane dal cielo: verrà proiettato dall’8 al 10 gennaio, presso il Cineteatro Collosseum di Palermo (Via Rossa Guido, 7 - alle ore 20:30 e 22:00). Pane dal cielo è il primo film del regista e produttore Giovanni Bedeschi con Donatella Bartoli, Sergio Leone, Gigi Piola, Mauro Ramerio e con la partecipazione straordinaria di Paola Pitagora. Prodotto da Bedeschifilm, il film racconta la toccante storia di due senzatetto che trovano un neonato in un cassonetto. Ma il bimbo non lo vedono tutti…un elogio del valore degli ultimi e dell’apertura del cuore. Con questo lavoro il regista ha voluto mettere in luce, oltre al profondo messaggio d’amore e di accoglienza, anche la difficile condizione degli homeless.