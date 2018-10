"Oscuros sueños de agosto", al Cervantes la proiezione del film in spagnolo

Prosegue il cinema in lingua spagnola, mercoledì 24 ottobre all’Instituto Cervantes di Palermo. Alle 19 – nell’ex chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, via Argenteria Nuova 33 – nell’ambito della rassegna «Autor@s del cinema spagnolo. Miguel Picazo», verrà proiettato il film “Oscuros sueños de Agosto (Oscuri sogni d’Agosto).

Il film – non adatto ai minori di anni 18 – racconta la storia di Isabel che ritorna da Caracas in Spagna per entrare in un ospedale psichiatrico. La figlia Ana, approfittando dell’arrivo della madre in Spagna, decide di accompagnarla per un mese nel sanatorio; lì incontra Mario, un altro paziente che soffre di disturbi legati all’alcolismo. La relazione che cresce tra loro, avrà tutto tranne l'amore. “Sembri una donna morta. Sei morta. Non hai alcuna soluzione”, dice a se stessa di fronte ad uno specchio, Isabel, una donna depressa che arriva da Caracas nella natia Spagna per entrare in un sanatorio e riconnettersi, dopo diciotto anni, con la figlia Ana, che ha abbandonato dopo essere fuggita con il suo amante, cugino di suo marito. Con una frase così categorica e così avvincente, pronunciata con la più assoluta accettazione e rassegnazione, inizia “Oscuros sueños de Agosto”, il secondo film diretto da Miguel Picazo. “Un gioco di sentimenti in chiave medica”, come lo stesso regista lo ha definito. La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti.