"Ore diciotto in punto", il film di Gigliorosso in una proiezione a Isola delle Femmine

Il comune di Isola delle Femmine e Piano Focale Piccola Scuola di Cinema Indipendente organizzano venerdì 28 settembre alle ore 21 presso la biblioteca comunale di Isola delle Femmine via Palermo, 61 la proiezione del film “Ore diciotto in punto” di Giuseppe Gigliorosso. Un film siciliano girato in Sicilia con un cast e una troupe completamente siciliana. Tra gli attori palermitani figurano: Paride Benassai, Salvo Piparo, Roberta Murgia, Valentina Gebbia, Lollo Franco e Ernesto Maria Ponte. Ingresso a titolo gratuito fino ad esaurimento posti. Sarà presente il regista e alcuni componenti della troupe.

Trama: è la storia di un uomo che riesce a cambiare il proprio destino. "Ore diciotto in punto" è stato selezionato al Taormina Film Fest 2013, al Festival Internazionale dell'Arte Cinematografica di Imperia ha vinto il Premio per la Miglior Regia. Al Festival Internazionale di Sciacca ha vinto il Premio del Pubblico. Nel 2014 è stato selezionato al Sudestival di Washington D.C. (che sceglie 6 film italiani l’anno) successivamente, è stato proiettato all’Ambasciata Italiana a Washington, alla Georgetown University e alla George Washington University di Washington D.C. Nel 2015 il film è stato selezionato in Cina al Pechino International Film Festival nella sezione Panorama. Nel 2015 il Ministero dei Beni Culturali - Direzione Generale Cinema- ha dato al film Ore diciotto in punto la qualifica di film d'Essai.