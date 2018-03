L'Opéra di Parigi di Giuseppe Verdi diventa un film, la proiezione all'Uci Cinema

Il 18 marzo alle 11 nella multisala del Circuito Uci Cinemas Palermo arriva L’Opéra di Parigi con Don Carlos, l’opera complessa e monumentale di Giuseppe Verdi, tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller.

Il regista Krzysztof Warlikowski spoglia una tragedia infestata da fantasmi e inserisce l'intimo nel cuore di un affresco immaginario più vero della storia stessa. Insieme al direttore Philippe Jordan, rivela al pubblico la prima versione di questa grande opera in cinque atti rappresentata per la prima esecuzione nel 1867 a Parigi. Politica, religione, storia e psicoanalisi qui si intrecciano, esasperando sempre più le paure tra i protagonisti, interpretati da Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva, Ludovic Tézier, Elīna Garanča e Ildar Abdrazakov.

Elisabeth, figlia de re di Francia, rassicura il popolo che il suo matrimonio con Don Carlos, figlio del re di Spagna, che unirà le due nazioni e assicurerà la pace. Ma sebbene tra i due ci sia amore, la mano della giovane donna è in realtà promessa al padre di Carlos, Philippe II. Il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto.