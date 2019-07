"Oltre il guado", film horror e cielo stellato: la proiezione del film sulla terrazza dell'Institut français

Appuntamenti in terrazza con il cinema horror e fantastico. Ultimo appuntamento con Giallo notte, la rassegna di film europei sul genere horror e fantastico organizzata da Goethe-Institut, Institut français, Instituto Cervantes e SudTitles Palermo, all’aperto sulla terrazza dell'Institut français di Palermo. Martedì 23 luglio alle ore 21 chiuderà Oltre il guado, film di Lorenzo Bianchini. Un’autentica discesa nella paura, definita dalla critica come il miglior horror italiano degli ultimi vent’anni.

L’etologo Marco Contrada sta seguendo alcune tracce nelle foreste sperdute tra Friuli e Slovenia, monitorando gli animali che attraversano la zona. Le registrazioni però fanno intravedere inquietanti stranezze e Contrada allora si spinge “oltre il guado” alla scoperta di un sinistro villaggio abbandonato, in cui resterà intrappolato per colpa della forte pioggia che alza il fiume e inonda l’unica strada praticabile per il ritorno. Nell’attesa che la situazione climatica possa migliorare, Contrada si rende conto poco a poco di non essere affatto da solo.

Con il suo quinto lungometraggio (secondo non autoprodotto), meritatamente premiato in numerosi festival all’estero e in Italia, il regista udinese Lorenzo Bianchini (Radice quadrata di tre, Custodes Bestiae, Film sporco e Occhi) fonde con maestria il gotico rurale alla Pupi Avati con il più moderno terrore found footage di Blair Witch Project con cui condivide l’ambientazione boschiva. Un film potente, fuori dagli schemi, in grado di trascinare nel suo vortice emotivo gli spettatori più smaliziati.