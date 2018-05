"La novia" al Cervantes, il film inaugura la rassegna "Sguardi di donne contemporanee"

Il 16 maggio (fino al 6 giugno), l’Instituto Cervantes di Palermo ospita la rassegna cinematografica Sguardi di donne contemporanee. Quattro film di registe contemporanee che sono esempio della versatilità del lavoro delle donne, in grado di arricchire i temi trattati con approcci e prospettive differenti. Si comincia il 16 maggio presso la sede dell’Instituto Cervantes, Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33) dove alle 19 sarà proiettato La novia, adattamento da “Bodas de sangre”, di Federico García Lorca.

La pellicola racconta di due uomini, una donna, un amore, un desiderio più forte della legge e della natura selvaggia del mondo che li circonda. Leonardo, Lo Sposo e La Sposa formano un triangolo inseparabile sin da bambini, ma Leonardo e La Sposa sono legati da un filo invisibile, feroce , impossibile da spezzare. Passano gli anni e lei, angosciata e infelice, si prepara per il matrimonio con Lo Sposo nel mezzo del deserto bianco, di terre saline e sterili, dove vive con suo padre. Il giorno precedente alla cerimonia, bussa alla sua porta una anziana mendicante che le offre un regalo e un consiglio: “Non ti sposare se non lo ami”, mentre le consegna due pugnali di vetro. Un brivido percorre l’anima e il corpo della Sposa.

Tantissimi i riconoscimenti e i premi vinti dalle pellicola, tra cui: Premio Goya 2016, Miglior Attrice non protagonista (Luisa Gavasa) e fotografia, Premi Feroz 2016 - Miglior film drammatico, regia, miglior attrice protagonista (Inma Cuesta), musica, miglior attrice non protagonista e trailer, 71 Medaglie CEC, Premi Círculo de Escritores Cinematográficos 2016 - Miglior attrice non protagonista (Luisa Gavasa), adattamento della sceneggiatura, fotografia e musica. Premi Unión de Actores 2015. Categoria Cinema - Miglior attrice protagonista e miglior attrice non protagonista, 53 Festival Internazionale del Cinema di Gijón 2015- Premio Gran Angular, Cibra, Festival del Cinema e della Parola 2015 Puebla de Montalbán, Toledo - Miglior Film. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.