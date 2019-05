Anteprima Queer con "Normal", il film di Adele Tulli al cinema Rouge et Noir

Nuova anteprima a Palermo al Rouge et Noir, martedì 14 maggio alle 20:30 Normal di Adele Tulli. La regista sarà presente in sala.

Questa proiezione è la quinta Anteprima Queer, l'ultima prima del Sicilia Queer Filmfest 2019. Introdurranno il film e dialogheranno con la regista Andrea Inzerillo e Costanza Quatriglio. Prezzo del biglietto: 6 € intero, 5 € ridotto per possessori di Queer Card.

Normal è un documentario fuori dagli schemi, originale e visivamente audace che riflette su come il genere definisca il nostro agire quotidiano, influenzandone gesti, desideri, comportamenti e aspirazioni. Un viaggio tra le dinamiche di genere nell’Italia di oggi, raccontate attraverso un mosaico di scene di vita quotidiana, dall’infanzia all’età adulta. In palestra come in spiaggia, in discoteca, in chiesa, in un parco giochi o al centro estetico: Normal osserva le coreografie dei corpi, i rituali sociali per ognuno dei generi nei contesti più ordinari e familiari. Un caleidoscopio di situazioni di volta in volta curiose, tenere, grottesche, misteriose, legate dal racconto di quella che siamo soliti chiamare normalità, mostrata però da angoli e visuali spiazzanti.

Con uno sguardo insieme intimo ed estraniante, il film esplora la messa in scena collettiva dell’universo maschile e femminile, proponendo una riflessione - lucida, e provvista di ironia - sull’impatto che ha sulle nostre vite la costruzione sociale dei generi. Per cercare un nuovo significato a quella che ogni giorno e spesso senza troppo pensiero (e cuore) definiamo normalità.