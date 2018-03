Cristiana Capotondi a Palermo, al cinema Rouge et Noir per presentare il suo ultimo film

Venerdì 9 marzo, in occasione dell'uscita nelle sale del film Nome di donna, la protagonista Cristiana Capotondi sarà presente a Palermo alle ore 20.30 al cinema Rouge et Noir.

Nelle sale dall'8 marzo, Lonello Cerri e Rai Cinema presentano un film di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Stefano Scandaletti, Michela Cescon, Bebo Storti, Laura Marinoni, e con Anita Kravos, Stefania Monaco, Renato Sarti, Patrizia Punzo, Patrizia Piccinini e con la partecipazione di Vanessa Scalera, Linda Carini, Adriana Asti. Sceneggiatura di

Cristiana Mainardi e Marco Tullio Giordana. Produzione Lumière & Co con Rai Cinema. Distribuzione Videa.

Nina (Cristiana Capotondi) si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco) in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.